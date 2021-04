Yahoo Answers chiude definitivamente dopo 16 anni di attività (Di martedì 6 aprile 2021) dopo 16 anni di attività, il celebre sito Yahoo Answers che permetteva di ricevere risposte chiude dal 4 maggio: l’addio avverrà in tre step Yahoo Answers chiuderà definitivamente i battenti. Il servizio gratuito che permetteva di porre domande e ricevere risposte su vari argomenti, operativo per ben 16 anni, non sarà più accessibile dal prossimo 4 maggio. Dal 20 aprile, invece, il sito sarà ancora visibile ma non sarà possibile creare interazione in alcun modo. Questo il comunicato ufficiale: “Il sito di Yahoo Answers verrà chiuso il 4 maggio 2021 (ora della costa est degli USA) e dal 20 aprile 2021 (ora della costa est degli USA) sarà in modalità di sola ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021)16di, il celebre sitoche permetteva di ricevere rispostedal 4 maggio: l’addio avverrà in tre steprài battenti. Il servizio gratuito che permetteva di porre domande e ricevere risposte su vari argomenti, operativo per ben 16, non sarà più accessibile dal prossimo 4 maggio. Dal 20 aprile, invece, il sito sarà ancora visibile ma non sarà possibile creare interazione in alcun modo. Questo il comunicato ufficiale: “Il sito diverrà chiuso il 4 maggio 2021 (ora della costa est degli USA) e dal 20 aprile 2021 (ora della costa est degli USA) sarà in modalità di sola ...

trash_italiano : Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - ilpost : Yahoo Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio - MediasetTgcom24 : Yahoo Answers chiude il 4 maggio, troppo difficile gestirlo | Non rimarrà nemmeno l'archivio, lamentele degli utent… - LOUXHAYLOR : RT @trash_italiano: Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - specialgia : RT @artheamis: hanno chiuso yahoo!answers la mia infanzia sta guardando da dietro un finestrino bagnato dalla pioggia -