Via ai lavori per allacciare carcere di S. M. Capua Vetere alla rete idrica. Bonavitacola: "Fine di una vergogna" (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti"Con l'inizio dei lavori per l'allacciamento del carcere di Santa Maria Capua Vetere alla condotta idrica pubblica, poniamo Fine ad una vergogna durata troppo tempo. C'è poco di cui essere orgogliosi, ma oggi un po' di prestigio in più lo abbiamo guadagnato". Così il vice-presidente della Regione Fulvio Bonavitacola ha commentato, nel corso di una conferenza stampa organizzata nell'ex municipio di Santa Maria Capua Vetere, oggi sede della presidenza del tribunale, l'avvio dei lavori che, entro trecento giorni, collegheranno "finalmente" la struttura detentiva che ospita quasi 1000 reclusi, e circa 600 tra poliziotti penitenzieri (450) e ...

