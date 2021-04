Variante giapponese Covid | Galli | “È la brasiliana arrivata in Giappone’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 aprile 2021) “LadelE484K è una delle mutazioni caratteristiche della. Chiamarlaè per chi ama fare i titoli”. Lo dice all’Adnkronos Salute Massimo, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, secondo il quale, al momento, non ci sono “indicazioni che fanno pensare a un’ulteriore evoluzione con cambio di caratteristiche”. “C’è purtroppo la conferma che anche in Giappone, dove sono estremamente cauti e precisi, si sono ritrovati, e sottolineo a meno che non vengano fuori dati diversi – insiste– la brutta ma prevedibile sorpresa che si stanno diffondendo dei casi, non moltissimi, della...