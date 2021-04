Vaccino obbligatorio ai docenti? Sei su dieci dicono no (Di martedì 6 aprile 2021) Il personale della scuola è stato da subito inserito tra le categorie che per prime avrebbero potuto ricevere il Vaccino contro il Covid - 19. Nonostante questo privilegio, però, secondo un sondaggio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) Il personale della scuola è stato da subito inserito tra le categorie che per prime avrebbero potuto ricevere ilcontro il Covid - 19. Nonostante questo privilegio, però, secondo un sondaggio ...

Advertising

borghi_claudio : @Sakko83 Guardi, io sono stoico senechiano, per me la morte è un normalissimo fatto del mondo quindi non grido ai c… - NicolaPorro : #Sanzioni per i sanitari che non si vaccinano. Giusto? Apparentemente. Ma i dubbi giuridici sono molti. E questo de… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - Virus1979C : Vaccino anti Covid obbligatorio per i docenti? 6 su 10 dicono no. E sempre più decidono di non farlo [SONDAGGIO] -… - Bolpet : RT @borghi_claudio: @Sakko83 Guardi, io sono stoico senechiano, per me la morte è un normalissimo fatto del mondo quindi non grido ai corni… -