Uomini e Donne trono over, altra tragedia: morta nel sonno la dama Erica, aveva 46 anni (Di martedì 6 aprile 2021) Solo qualche settimana fa è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa di un cavaliere del trono over. Fabio Donato Saccu è infatti deceduto a seguito di una lunga malattia a soli 46 anni, lasciando sgomenti i fan della trasmissione. Questa mattina un’altra brutta notizia. E’ morta Erica Vittoria Hauser, protagonista del trono over nel 2013 Solonotizie24. Leggi su solonotizie24 (Di martedì 6 aprile 2021) Solo qualche settimana fa è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa di un cavaliere del. Fabio Donato Saccu è infatti deceduto a seguito di una lunga malattia a soli 46, lasciando sgomenti i fan della trasmissione. Questa mattina un’brutta notizia. E’Vittoria Hauser, protagonista delnel 2013 Solonotizie24.

