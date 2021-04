Thunder Road | le parole del regista Jim Cummings

(Di martedì 6 aprile 2021) Otto minuti di un giovane poliziotto texano, in divisa e baffi d’ordinanza molto machi, che in chiesa, davanti al feretro della madre morta, si lascia andare a un lungo monologo amletico pieno di aneddoti, pianti ed isterie. E, alla fine, si misura anche in un approssimativo ballo da cinema muto sulle note di una canzone di Bruce Springsteen. Chi dirige? Questo l’esaltante incipit difilm scritto, diretto e interpretato da Jimin uscita il 15 aprile con Wanted Cinema, disponibile su Io Resto in Sala e Wanted Zone. Acido, spiazzante, drammatico e comico allo stesso tempo, il film – derivato del corto omonimo che ha vinto al Sundance – è un classico esempio di cinema indipendente americano pieno di intelligenza e creatività. Trama E racconta appunto la ...

Advertising

CatelliRossella : Thunder Road, poliziotto texano tra Amleto e Giobbe - Cinema - ANSA - zazoomblog : Thunder Road poliziotto tex tra Amleto e Giobbe - #Thunder #poliziotto #Amleto #Giobbe - solocine : Thunder Road, poliziotto tex tra Amleto e Giobbe - solospettacolo : Thunder Road, poliziotto tex tra Amleto e Giobbe - elektra_11 : RT @TaxiDriversRoma: Jim Cumming dirige e interpreta Thunder Road un film omaggio alle nuove partenze americane. @NetflixIT @PrimeVideoIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Thunder Road

Agenzia ANSA

Questo l'esaltante incipit di "", film scritto, diretto e interpretato da Jim Cummings in uscita il 15 aprile con Wanted Cinema, disponibile su Io Resto in Sala e Wanted Zone. Acido, ...Questo l'esaltante incipit difilm scritto, diretto e interpretato da Jim Cummings in uscita il 15 aprile con Wanted Cinema, disponibile su Io Resto in Sala e Wanted Zone. Acido, ...Questo l'esaltante incipit di THUNDER ROAD film scritto, diretto e interpretato da Jim Cummings in uscita il 15 aprile con Wanted Cinema, disponibile su Io Resto in Sala e Wanted Zone. Acido, ...Il regista, sceneggiatore e attore Jim Cummings racconta il suo lungometraggio Thunder Road, dal 15 aprile su Wanted Zone e Io Resto in Sala.