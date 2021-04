Sileri | «L’Aifa non fermerà AstraZeneca | ma da Ema possibili limiti su alcune persone | ma che siano chiari»

Leggi su open.online

(Di martedì 6 aprile 2021) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, non esclude che l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) possa decidere di limitare l’uso del vaccinoper certe categorie di, ma ritiene non necessario uno stop generalizzato al preparato di Oxford contro il Coronavirus.ha sottolineato comesia stato utilizzato finora «in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi». Il bilanciamento rischi-benefici, quindi, dev’essere considerato «positivo senza ombra di dubbio». Il sottosegretario ha detto anche che l’Ema potrebbe decidere di individuare dei sottogruppi di popolazione che presentano un denominatore comune per un maggior livello di rischio, per poi procedere a valutare il rapporto causa-effetto in questi ...