Scelta green Crotone | maglie con plastica riciclata

(Di martedì 6 aprile 2021) Iniziativaper il. La società, infatti, ha deciso di far provare a indossare ai giocatori una maglia speciale. La peculiarità dell'outfit risiede nel materiale utilizzato per la sua ...

Una scelta green, che speriamo possa essere seguita anche da altre società sportive". "La nostra società - commenta Vrenna - è da sempre sensibile ai temi ambientali e ogni mezzo è utile per sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi. Quello che chiediamo è un maggiore impegno da parte dei produttori nei confronti dell'ambiente che permetta di compiere scelte green in maniera più semplice. Esistono già molti prodotti capaci di ridurre l'impatto ambientale. Iniziativa green per il Crotone. La società, infatti, ha deciso di far provare a indossare ai giocatori una maglia speciale.