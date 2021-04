Sassuolo | De Zerbi | “Contro l’Inter ancora fuori i Nazionali”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 6 aprile 2021) Alla vigilia del matchl'Inter, il tecnico delRoberto De, aChannel ha presentato il match recupero della 28^ giornata. Prime parole sui calciatori rientrati dalla Nazionale la scorsa settimana: "Noi abbiamo fatto una scelta sui giocatori rientrati dallee a contatto con dei positivi. Lo abbiamo fatto considerando tutto, non solo il calcio ma anche quello che ci sta attorno da più di un anno. Domani continueremo su questa linea. Locatelli, Muldur e Ferrari non ci saranno con l'Inter, rientreranno quando scadranno i giorni necessari per poterli reintegrare al gruppo squadra. Loro sono negativi e potrebbero giocare ma abbiamo fatto sabatola Roma e la scelta la continuiamo dunque su questa linea".FORMAZIONE - "Non recuperiamo nessuno ...