Renzi | “Letta serio | ma su Conte e M5S opinioni diverse dal Pd”

(Di martedì 6 aprile 2021) “sta cercando di fare un lavoro moltonel Pd, gli auguro buon lavoro. Il suo non è un compito semplice. Il Pd era quello che diceva ‘oo morte’, oggi conil Pd è uno dei più grandi sostenitori di Draghi. Con il Pd abbiamo un’opinione diversa” su M5S e. Lo dice Matteo, leader di Italia Viva, dopo l’incontro con il nuovo segretario del Partito Democratico. “Io non voglio stare con Salvini e la Meloni a destra, ma nemmeno con i grillini a sinistra.cerca un’alleanza strategica con il M5S e con, vedremo chi ha ragione da qui ai prossimi 2 anni.non vuole un Pd subalterno ai 5 Stelle, credo che il M5S sia molto diviso. I 5S facciano quel che credono, nella mia scala di interesse sono ...

fattoquotidiano : “Sostegno a Draghi ma profonda divergenza su Conte e M5s”. Letta vede Renzi (dopo i big di centrosinistra, centrode… - myrtamerlino : Stamattina c'è stato un incontro tra #Renzi e #Letta. Secondo voi alla fine Italia Viva e Pd riusciranno trovare un… - Agenzia_Ansa : Il segretario Pd Enrico Letta ha incontrato il leader di Italia viva Matteo Renzi. Sostegno a Draghi ma divisi su M… - BiDrummer : RT @barbarajerkov: **FLASH -PD: FONTI, TRA LETTA E RENZI INCONTRO 'FRANCO E CORDIALE'- FLASH** = quando da ragazzina stavo all'Agi, il mio… - STRANATTRATTORI : @HuffPostItalia Se fossi al posto di Letta sceglierei Renzi. Così si tolgono dai coglioni tutti insieme liberalprogressivamente. -

Enrico incontra Matteo, non si vedevano da quel fatidico giorno a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne del campanellino del presidente del Consiglio. Enrico incontra anche Matteo ... Hanno detto tutto e il contrario di tutto, è una persona intelligente e ha grande esperienza politica", rimarca. "A ottobre avremo il voto a Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e nel ...