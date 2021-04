Pirlo presenta Juventus-Napoli: ”Non è l’ultima spiaggia per la Champions” (Di martedì 6 aprile 2021) Pirlo: non è una partita decisiva, non è l’ultima spiaggia per i posti in Champions League. La pressione c’è ed è normale Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato nella consueta conferenza stampa ed alla vigilia del match all’Allianz Stadium contro il Napoli, gara valida per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A. Queste le sue parole del tecnico bianconero che ha risposto alle domande dei giornalisti: Juventus – Napoli, GARA IMPORTANTE PER LA CLASSIFICA ”É una gara importante per la classifica, il Napoli sta attraversando un ottimo momento, avrà una grande voglia di fare risultato ma noi abbiamo la stessa motivazione. -afferrma Pirlo come riporta il sito ufficiale della ... Leggi su retecalcio (Di martedì 6 aprile 2021): non è una partita decisiva, non èper i posti inLeague. La pressione c’è ed è normale Andrea, allenatore della, ha parlato nella consueta conferenza stampa ed alla vigilia del match all’Allianz Stadium contro il, gara valida per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A. Queste le sue parole del tecnico bianconero che ha risposto alle domande dei giornalisti:, GARA IMPORTANTE PER LA CLASSIFICA ”É una gara importante per la classifica, ilsta attraversando un ottimo momento, avrà una grande voglia di fare risultato ma noi abbiamo la stessa motivazione. -afferrmacome riporta il sito ufficiale della ...

