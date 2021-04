Oggi è il Carbonara Day, la ricetta perfetta tra puristi e innovatori (Di martedì 6 aprile 2021) Al via la ‘spaghettata social‘ più grande del mondo. Noi si Sbircia la Notizia Magazine, in collaborazione con Adnkronos, vi sveleremo in questo articolo tutti i segreti di uno dei piatti più amati in Italia. ‘Carbonara Day‘. Si celebra Oggi il giorno dedicato a uno dei piatti più amati e, a partire dalle 12, puristi e innovatori sono chiamati a condividere sui social la loro ‘Carbonara perfetta’ con un dibattito su Facebook, Twitter e Instagram con gli hashtag #CarbonaraDay e #MyCarbonara. Il Carbonara Day è la ‘spaghettata social’ più grande del mondo dedicata alla ricetta di pasta più amata e condivisa. Ad Oggi oltre 1,4 milioni sono i contenuti su Instagram dell’hashtag ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Al via la ‘spaghettata social‘ più grande del mondo. Noi si Sbircia la Notizia Magazine, in collaborazione con Adnkronos, vi sveleremo in questo articolo tutti i segreti di uno dei piatti più amati in Italia. ‘Day‘. Si celebrail giorno dedicato a uno dei piatti più amati e, a partire dalle 12,sono chiamati a condividere sui social la loro ‘’ con un dibattito su Facebook, Twitter e Instagram con gli hashtag #Day e #My. IlDay è la ‘spaghettata social’ più grande del mondo dedicata alladi pasta più amata e condivisa. Adoltre 1,4 milioni sono i contenuti su Instagram dell’hashtag ...

