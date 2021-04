Navalny ricoverato in ospedale per sospetta tubercolosi (Di martedì 6 aprile 2021) L’oppositore russo Aleksej Navalny è ricoverato presso l’ospedale del carcere in cui trova a causa di febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie. Le autorità sospettano che possa trattarsi di tubercolosi, che ha colpito almeno altri 15 detenuti nella struttura. A dare la notizia è il giornale russo Izvestia, secondo cui Navalny avrebbe anche fatto un Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) L’oppositore russo Aleksejpresso l’del carcere in cui trova a causa di febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie. Le autoritàno che possa trattarsi di, che ha colpito almeno altri 15 detenuti nella struttura. A dare la notizia è il giornale russo Izvestia, secondo cuiavrebbe anche fatto un

