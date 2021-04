Mattia Fogarin | 21enne scomparso e ritrovato morto | l’autopsia mostra segni di coltellate alla gola

(Di martedì 6 aprile 2021)avrebbe percorso pochi chilometri dopo aver lasciato casa sua, e poi avrebbe immediatamente tentato di uccidersi. Gli ultimi esami effettuati sul corpo del ragazzo di 21 anni residente nel padovano, il cui cadavere è stato recuperato dalle acque del canale Scaricatore pochi giorni fa,no come dovrebbe essersi svolta la dinamica della morte del ragazzo, che è stata a quanto pare più cruenta di quanto s’immaginasse.ha tentato di uccidersi anon ha subito tentato di togliersi la vita gettandosi nel canale Scaricatore: prima, avrebbe tentato di uccidersi dandosi una coltellata. Non riuscendoci del tutto ha dunque a quel punto deciso di buttarsi ...

Padova, il risultato dell'autopsia sul corpo del 21enne: ferita alla gola compatibile con quella di una coltellata. Ma l'ipotesi più accreditata resta quella del suicidio Una ferita alla gola compatibile con una coltellata. È quanto ...Si tenta di fare chiarezza sulla serata in cui ha trovato la morte il 21enne che aveva annunciato di aver fatto ...PADOVA - Presentava una ferita alla gola compatibile con una coltellata il corpo di Mattia Fogarin, il ragazzo padovano di 21 anni morto per probabile suicidio e il cui corpo è stato ritrovato giovedì ...