Mario Draghi in Libia: “Momento unico per ricostruire l’antica amicizia” (Di martedì 6 aprile 2021) Le dichiarazioni del premier italiano Mario Draghi al termine del vertice con Abdelhamid Dabaiba in Libia: “C’è voglia di fare”. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, accompagnato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, si è recato in visita in Libia dove ha incontrato il Primo Ministro Abdelhamid Dabaiba. Il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi in visita in Libia Di seguito il video con le dichiarazioni di Mario Draghi e Abdelhamid Dabaiba. “Questa è la mia prima visita all’estero da quando ho avuto la fortuna di essere stato nominato primo ministro del governo italiano. Voglio notare che è un Momento unico per la Libia. ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) Le dichiarazioni del premier italianoal termine del vertice con Abdelhamid Dabaiba in: “C’è voglia di fare”. Il Presidente del Consiglio, accompagnato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, si è recato in visita indove ha incontrato il Primo Ministro Abdelhamid Dabaiba. Il Presidente del Consiglio italianoin visita inDi seguito il video con le dichiarazioni die Abdelhamid Dabaiba. “Questa è la mia prima visita all’estero da quando ho avuto la fortuna di essere stato nominato primo ministro del governo italiano. Voglio notare che è unper la. ...

