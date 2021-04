Lorenzo Musetti: “La terra è il mio habitat naturale, spero di vincere a Cagliari. Me la giocherò con Evans” (Di martedì 6 aprile 2021) Lorenzo Musetti ha sfoderato una prestazione di lusso al torneo ATP 250 di Cagliari e si è reso protagonista di un eccellente esordio sulla terra rossa sarda. Il tennista italiano ha infatti demolito l’esperto austriaco Dennis Novak, imponendosi in due set con un roboante 6-0, 6-1 in appena 51 minuti di gioco. Tutto estremamente facile per il giocatore italiano, il quale ha alzato il ritmo a proprio piacimento e si è guadagnato la qualificazione agli ottavi di finale. Il 19enne, attuale numero 90 del ranking ATP, prosegue nel suo bel momento e ora se la dovrà vedere con il forte britannico Daniel Evans, attuale numero 32 al mondo. Lorenzo Musetti ha analizzato la sua prestazione subito al termine della partita: “Ho giocato una partita quasi perfetta anche se le ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021)ha sfoderato una prestazione di lusso al torneo ATP 250 die si è reso protagonista di un eccellente esordio sullarossa sarda. Il tennista italiano ha infatti demolito l’esperto austriaco Dennis Novak, imponendosi in due set con un roboante 6-0, 6-1 in appena 51 minuti di gioco. Tutto estremamente facile per il giocatore italiano, il quale ha alzato il ritmo a proprio piacimento e si è guadagnato la qualificazione agli ottavi di finale. Il 19enne, attuale numero 90 del ranking ATP, prosegue nel suo bel momento e ora se la dovrà vedere con il forte britannico Daniel, attuale numero 32 al mondo.ha analizzato la sua prestazione subito al termine della partita: “Ho giocato una partita quasi perfetta anche se le ...

Advertising

Eurosport_IT : 50' per il miglior Lorenzo #Musetti! Dopo gli exploit sul cemento, l'azzurro inizia alla grande anche sulla terra b… - Ghigo_07 : RT @federtennis: ?? Super esordio di Lorenzo #Musetti a Cagliari: lascia solo 1 game a Novak e passa al 2° turno! #stayFIT #tennis #Sardegn… - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Comunque io le partite di Lorenzo #Musetti le registro tutte. In tempi di magra, o quando sarò incapace d'intendere, lasce… - maxmagi : 'È vero, ho giocato una partita quasi perfetta, peccato per quel game ceduto'. Lorenzo Musetti dopo il 6-0 6-1 rifi… - irejdoc1897 : RT @federtennis: ?? Super esordio di Lorenzo #Musetti a Cagliari: lascia solo 1 game a Novak e passa al 2° turno! #stayFIT #tennis #Sardegn… -