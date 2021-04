LOL-Chi ride è fuori | perché il comedy show è già un fenomeno

Leggi su panorama

(Di martedì 6 aprile 2021) Li guardi e pensi: «Ma come fanno a nonre?». Ci sono programmi che ci mettono anni a crescere e a conquistarsi una fetta di pubblico, altri che passano senza lasciare il segno e poi ci sono quelli che esplodono di botto e in maniera quasi inspiegabile. Basta una puntata per capire che LOL: Chi- protagonisti dieci comici chiusi per sei ore in una stanza con un solo obiettivo, quello di nonre mai per le battute e le gag dei colleghi - appartiene di diritto a quest'ultima categoria, quella del «» tv capace di mettere d'accordo una platea trasversale: ilcondotto da Fedez e Mara Maionchi ha debuttato da pochi giorni su Amazon Prime Video ma è già un «caso» televisivo di quelli che in Italia non si vedevano da un pezzo. Con una ...