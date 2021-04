Libia: Draghi a Tripoli, ‘momento unico per ricostruire, c’è voglia di futuro’/Adnkronos (3) (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – Nell’incontro tra Draghi e il primo ministro libico si guarda al “futuro”, all’attuazione di fondamentali riforme socio-economiche finalizzate a garantire servizi essenziali alla popolazione e opportunità di sviluppo, nonché l’avvio del processo di riconciliazione nazionale, nell’attesa dell’auspicata tornata elettorale del 24 dicembre 2021. Draghi e Dabaiba hanno ricordato come il partenariato fra Italia e Libia comprenda anche altri numerosi fronti di cooperazione: l’aumento dell’interscambio culturale ed economico ‘ obiettivo riportarlo ai livelli di un decennio fa – il rafforzamento dell’autonomia energetica e della rete elettrica, il contrasto al terrorismo e al traffico di essere umani, il potenziamento della sanità.“C’è un desiderio di cominciare. Le commissioni miste in campo finanziario, anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 aprile 2021) () – Nell’incontro trae il primo ministro libico si guarda al “futuro”, all’attuazione di fondamentali riforme socio-economiche finalizzate a garantire servizi essenziali alla popolazione e opportunità di sviluppo, nonché l’avvio del processo di riconciliazione nazionale, nell’attesa dell’auspicata tornata elettorale del 24 dicembre 2021.e Dabaiba hanno ricordato come il partenariato fra Italia ecomprenda anche altri numerosi fronti di cooperazione: l’aumento dell’interscambio culturale ed economico ‘ obiettivo riportarlo ai livelli di un decennio fa – il rafforzamento dell’autonomia energetica e della rete elettrica, il contrasto al terrorismo e al traffico di essere umani, il potenziamento della sanità.“C’è un desiderio di cominciare. Le commissioni miste in campo finanziario, anche ...

