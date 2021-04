'Liberi tutti' a Pasqua e Pasquetta: più di cento multe Covid e tre locali chiusi (Di martedì 6 aprile 2021) PESARO - Complice anche le giornate assolate e gradevoli, molti cittadini della provincia di Pesaro hanno vissuto come un 'Liberi tutti' i giorni del Ponte Pasquale prima del ritorno delle Marche in ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 6 aprile 2021) PESARO - Complice anche le giornate assolate e gradevoli, molti cittadini della provincia di Pesaro hanno vissuto come un '' i giorni del Pontele prima del ritorno delle Marche in ...

