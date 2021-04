Ledesma | “Per arrivare al quarto posto servono i gol dei bomber Immobile dovrà tornare ai suoi ritmi”

(Di martedì 6 aprile 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista della Lazio Cristianha parlato della situazione dei biancocelesti e del digiuno di gol di: “In questo finale di campionato faranno la differenza gli uomini gol, da, Muriel, Mertens e Insigne a Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Credo chepossa essere in grado di incidere maggiormente se tornerà a segnare ai. In Nazionale si è sbloccato, orafarlo in campionato. Da lui ma anche da Luis Alberto e Milinkovic-Savic la Lazio potrà avere quella spinta un più peral”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

gilnar76 : Ledesma: «Atalanta favorita per l’Europa, il #Milan? Vi dico cosa penso» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ledesma Per

Cristianha analizzato la corsa Champions, soffermandosi sulle possibilità della Lazio e sull'importanza di Ciro ...... acquista un biglietto aereo e si mette in viaggioraggiungerla. Dopo averla ritrovata, dovrà ... Andrea Frigerio, Diego Cremonesi, Claudio Martínez Bel, Rafael Federman, Abel, Laura ...Ledesma, ex giocatore della Lazio ... Sugli uomini gol: «Direi Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Muriel, Mertens, Insigne e Immobile. Per quest’ultimo direi che, se dovesse tornare a segnare con più ...Insomma questo mese potrebbe davvero essere decisivo per il futuro della Lazio. L'ex centrocampista biancoceleste Cristian Ledesma, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui tocca ...