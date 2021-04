Juve Napoli, Pirlo si gioca tutto: in caso di addio, Allegri pronto a tornare (Di martedì 6 aprile 2021) Massimiliano Allegri potrebbe tornare alla Juve in caso di addio a Pirlo. La tentazione in casa bianconera porta infatti il suo nome La grande tentazione in casa Juve porta il nome di Max Allegri. Il tecnico sabato ha visto il presidente Agnelli: niente derby insieme ma qualche ora in compagnia, come due vecchi amici. Come spiega La Gazzetta dello Sport, in caso di addio a Pirlo, il ritorno del livornese sarebbe la mossa più logica, ma i rapporti con Nedved e Paratici non sono idilliaci e andrebbero ricostruiti. Molto, comunque, può dipendere dalla sfida con il Napoli nella quale la Juve si gioca buona parte della qualificazione in Champions League. In ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Massimilianopotrebbeallaindi. La tentazione in casa bianconera porta infatti il suo nome La grande tentazione in casaporta il nome di Max. Il tecnico sabato ha visto il presidente Agnelli: niente derby insieme ma qualche ora in compagnia, come due vecchi amici. Come spiega La Gazzetta dello Sport, indi, il ritorno del livornese sarebbe la mossa più logica, ma i rapporti con Nedved e Paratici non sono idilliaci e andrebbero ricostruiti. Molto, comunque, può dipendere dalla sfida con ilnella quale lasibuona parte della qualificazione in Champions League. In ...

