Jonathan | ex gieffino e Bianca Atzei | la verità sulla loro storia

(Di martedì 6 aprile 2021) Indiscrezioni su i due avrebbero confermato un feeling molto stretto e sembrerebbe che abbiano formato una coppia affiatata.(Instagram)I rumors non finiscono più sudue: lad’amore traKashanian eha fatto scalpore e continua tutt’ora ad infiammare il gossip. Le dichiarazioni infatti si susseguono e lo stessoaveva già rilasciato un’intervista intima a “Detto Fatto” aveva delineato molto bene la relazione con questa donna misteriosa, della quale però tutti sapevano già l’esistenza: “Mi batte un po’ il cuore e ti rispondo con tutta sincerità: sì, è capitato anche a me. Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non ...

OggiKashanian è nel cast fisso di 'Detto Fatto' , il programma condotto da Bianca Guaccero, in onda su Rai Due. Raffinato quanto stravagante, l'exsi è fatto notare da sempre per la sua ...E' raro vedere l'exKashanian senza il suo inseparabile cappello. Per l'esperto di moda è un accessorio di cui proprio non può fare a meno, come ha dimostrato in questi anni, ma come mai?...Perché Jonathan Kashanian indossa sempre un cappello? Parla l'ex gieffino e svela una curiosità sull'amore per questo accessorio moda.L’accessorio che non manca mai nell’armadio di Jonathan Kashanian? Indubbiamente il cappello! Da quando ha vinto il Grande Fratello nel 2004 l’esperto di moda e tendenze si è mostrato in poche occasio ...