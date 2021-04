(Di martedì 6 aprile 2021) Francesco Paolo, ultimo ambasciatore d’nelladi Muammar Gheddafi, si dite “per nulla sorpreso” dal fatto che il rilancio dei rapporti tra i due Paesi passi dal Trattato di cooperazione, amicizia e buon vicinato, sottoscritto a Bengasi del 2008 (e a cui la legge numero 9 del 6 febbraio 2009 ha dato esecuzione). Riattivarlo è fondamentale, ha detto il premier del governo di unità nazionale libico Abdulhamid Dabaiba al presidente del Consiglio Mario Draghi indicando anche da dove partire: “Una delle questioni più importanti da riattivare è l’Accordo di amicizia del 2008, a cominciare dalla costruzione dell’autostrada”. In una celebre foto di quella firma di 12 anni e mezzo fa si vedeasciatorealla destra dell’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: “Gli ...

Advertising

lauraboldrini : L'Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della #Libia, dopo la terribile guerra civile fomentata… - pfmajorino : Nancy Porsia e le carte dell'indagine di Trapani: «Altro che Ong: mi hanno intercettata per le mie inchieste sulla… - ManlioDS : L'Italia sarà ancora più grande se la smetteremo di sminuirla per biechi giochi politici o giornalistici. L'Italia… - FrancescoBechis : RT @formichenews: Italia-Libia, la storia è della nostra parte. Parla l’amb. Trupiano L’ultimo ambasciatore italiano nella Libia di Ghedda… - cesarebrogi1 : RT @lauraboldrini: L'Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della #Libia, dopo la terribile guerra civile fomentata anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Libia

...Uno di questi risale al febbraio 2021 e riguarda la manutenzione straordinaria da parte del nostro Paese di due motovedette cedute a Tripoli 'nell'ambito del protocollo di cooperazione'...'Quasi tutti i collegamenti tra l'Europa e l'Africa equatoriale passano sullae sull'. Se lo spazio aereo libico rimane chiuso al traffico aereo internazionale, le compagnie sono ...ROMA, 06 APR - "Draghi esprime soddisfazione per il lavoro della Libia sui salvataggi? Evidentemente gli sfugge la differenza tra salvataggio e cattura".Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra ...Pianificare gli interventi necessary al rilancio dell’aviazione civile in Libia e favorire il ripristino dei collegamenti diretti con l’Italia e l’Europa. Questo lo scopo dell’incontro che si è svolto ...