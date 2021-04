Imma Tataranni 2 stagione | partite le riprese

Advertising

AnnaSchoensberg : Stasera #settestorie ci regala puntata molto interessante, però ricordo che i femminili delle professioni vanno usa… - ORossi33 : RT @Raicomspa: #5aprile Tanti auguri di buon compleanno a #VanessaScalera ?????? Quanto vi mancano le (dis)avventure di #ImmaTataranni? La se… - ORossi33 : RT @Raicomspa: ??Un tema inconfindibile dalla colonna sonora di #ImmaTataranni, musiche di Andrea Farri, #RaiCom Edizioni Musicali e 9 April… - alessandromeuc4 : RT @Raicomspa: #5aprile Tanti auguri di buon compleanno a #VanessaScalera ?????? Quanto vi mancano le (dis)avventure di #ImmaTataranni? La se… - alessandromeuc4 : RT @Raicomspa: ??Un tema inconfindibile dalla colonna sonora di #ImmaTataranni, musiche di Andrea Farri, #RaiCom Edizioni Musicali e 9 April… -

Ultime Notizie dalla rete : Imma Tataranni

ANSA Nuova Europa

... Ester Pantano, la giovane attrice che ha interpretato Suleima, la ragazza che ha fatto innamorare il protagonista Claudio Gioè, è gia al lavoro sul set di un'altra serie Rai, '2'. E' ...... di corsa in macchina da Catania , perch le hanno anticipato le riprese e deve in tutta fretta trasformarsi in Jessica Matarazzo , l agente di polizia che affianca, interpretata da ...Chi fa troviamo nel cast de La fuggitiva? Scopri tutti i protagonisti della fiction Rai con Vittoria Puccini in onda dal 5 aprile 2021!"Imma Tataranni 2". E' a Matera, in hotel, felice di poter lavorare nonostante il Covid, prima nel trapanese per Màkari e ora qui, lo definisce un privilegio."Non ho vissuto la chiusura in casa, tutte ...