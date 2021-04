iliad entra in Unieuro: acquisito circa il 12% del capitale socialeHDblog.it (Di martedì 6 aprile 2021) iliad ha annuncia di aver acquisito con un investimento di circa 53 milioni di euro, attraverso iliad Holding S.p.A. e iliad S.A., una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di Unieuro, leader italiano nella distribuzione di elettronica di consumo. L’operatore telefonico francese diventa quindi il primo azionista di cui detiene una partecipazione anche l’asset manager transalpino Amundi, titolare del 5% del capitale. L’1,9% della quota è stato sottoscritto da iliad Holding con un contratto di equity swap con scadenza il 17 settembre 2021, avente come sottostante azioni Unieuro. A dare l’annuncio dell’operazione è stata la stessa iliad tramite un comunicato ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021)ha annuncia di avercon un investimento di53 milioni di euro, attraversoHolding S.p.A. eS.A., una partecipazione pari ail 12% delsociale di, leader italiano nella distribuzione di elettronica di consumo. L’operatore telefonico francese diventa quindi il primo azionista di cui detiene una partecipazione anche l’asset manager transalpino Amundi, titolare del 5% del. L’1,9% della quota è stato sottoscritto daHolding con un contratto di equity swap con scadenza il 17 settembre 2021, avente come sottostante azioni. A dare l’annuncio dell’operazione è stata la stessatramite un comunicato ...

