Il Paradiso delle signore anticipazioni 7 aprile | grave lutto | Dante affronta Umberto

(Di martedì 6 aprile 2021) Nella puntata del, che andrà in onda mercoledì 7, vedremo che i membri della soap opera si troveranno a fare i conti con un. Delfina, infatti, perderà la vita e questa triste notizia scombussolerà i piani di Gabriella. Intanto,deciderà dire. L’uomo non sembrerà affatto intenzionato a rinunciare a Marta, pertanto, farà di tutto per dimostrare il suo reale interesse e i suoi sentimenti. Per quanto riguarda Giuseppe, invece, quest’ultimo otterrà il prestito da suo figlio e comincerà con il suo losco piano finalizzato a danneggiare Vittorio.alLe...

L'attrice Arianna Montefiori che interpretava la pasticcera Laura Parisi in Ilsignore, da qualche tempo era misteriosamente scomparsa dalla soap di Rai Uno. Tanti fan si sono chiesti come mai e soprattutto se la in futuro ritornerà nella serie tv. Finalmente è ...Torna l'appuntamento con IlSignore , la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 . Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole , la soap ...Diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Luca Ronconi, nel 2015 viene conosciuta dal grande pubblico con il ruolo di Anna Imbriani nella serie televisiva RAI Il paradiso delle ...Nelle anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 12 al 16 aprile 2021 si prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. Intanto, Marta torna a Milano per prendersi cura del ...