Il?Centro Storico si rifà il look. Fiori e piante per abbellire via San Benedetto (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Monica De Santis Il centro Storico si rifà il look, o meglio una parte del centro Storico, con precisione via San?Benedetto. A rifare il look a tutto il tratto di strada sarà la Coldiretti Salerno e Campagna Amica, il mercato che da un paio di anni è ospitato, grazie alla Bottega San Lazzaro, all’interno della chiesa sconsacrata di Sant’Apollonia. Dalla metà del mese, infatti, tutti i balconi della strada e gli ingressi dei palazzi saranno addobbati con piante e Fiori. “E’ il nostro modo di ringraziare la città di?Salerno, ma anche coloro che abitano qui in via San?Benedetto – racconta Maurizio?Palladino, il titolo dell’omonima azienda agricola che avrà il compito di allestire tutta la strada con le piante ed i ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Monica De Santis Il centrosiil, o meglio una parte del centro, con precisione via San?. A rifare ila tutto il tratto di strada sarà la Coldiretti Salerno e Campagna Amica, il mercato che da un paio di anni è ospitato, grazie alla Bottega San Lazzaro, all’interno della chiesa sconsacrata di Sant’Apollonia. Dalla metà del mese, infatti, tutti i balconi della strada e gli ingressi dei palazzi saranno addobbati con. “E’ il nostro modo di ringraziare la città di?Salerno, ma anche coloro che abitano qui in via San?– racconta Maurizio?Palladino, il titolo dell’omonima azienda agricola che avrà il compito di allestire tutta la strada con leed i ...

Advertising

poliziadistato : In corso a Venezia un'operazione #antidroga nei confronti di un gruppo organizzato che gestiva il traffico e lo spa… - TerreMutate : RT @collettiva_news: È notte a l'#Aquila quando la terra trema e sconquassa. Un balzo con il cuore in gola per chi ce la fa, il buio per ch… - parkermaccaroni : Le riprese sono state realizzate anche presso il centro storico di Viterbo, presso la Madonna della Quercia, il san… - news_forlicesen : Il punto vendita Eataly rischia la chiusura, preoccupazione in Comune per il rilancio del centro storico - CarmelinaCarmi : RT @collettiva_news: È notte a l'#Aquila quando la terra trema e sconquassa. Un balzo con il cuore in gola per chi ce la fa, il buio per ch… -