Godzilla vs. Kong domina il box office USA dopo un debutto record (Di martedì 6 aprile 2021) Godzilla vs. Kong festeggia altri record di incassi dominando il box office americano pasquale desideroso di cinema. dopo un debutto record, che gli ha permesso di segnare 9.6 milioni di dollari di incasso nel primo giorno di programmazione, Godzilla vs. Kong domina il box office USA con un incasso di 48,5 milioni 32,2, dei quali incassati tra venerdì e domenica nelle oltre 3.000 sale tra USA e Canada. Il film, uscito mercoledì scorso, festeggia un incasso totale di 285,4 milioni grazie all'ottimo risultato nei mercati esteri. "Per chiunque abbia dubitato della domanda repressa di spettatori, questa performance è un altro segno di quanto possa essere resistente l'industria del cinema" ...

