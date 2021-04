Ginnastica artistica, Serie A 2021: programma, orario d’inizio, tv, streaming terza tappa Napoli (10 aprile) (Di martedì 6 aprile 2021) Sabato 10 aprile andrà in scena la terza tappa della Serie A 2021 di Ginnastica artistica. Sarà il PalaVesuvio di Napoli a ospitare questo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre: si torna in pedana a due settimane di distanza dalla prova di Siena, la Polvere di Magnesio vuole regalare spettacolo e l’Italia punta a proseguire bene questa stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo. Si tratta dell’ultimo atto della regular season, al termine della quale conosceremo le sei formazioni qualificate alla Final Six di maggio, dove verranno assegnati gli scudetti. Sarà anche l’ultima gara prima degli imminenti Europei (21-25 aprile a Basilea, Svizzera). La Brixia Brescia era assente a Siena a causa di alcune positività al ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Sabato 10andrà in scena ladelladi. Sarà il PalaVesuvio dia ospitare questo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre: si torna in pedana a due settimane di distanza dalla prova di Siena, la Polvere di Magnesio vuole regalare spettacolo e l’Italia punta a proseguire bene questa stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo. Si tratta dell’ultimo atto della regular season, al termine della quale conosceremo le sei formazioni qualificate alla Final Six di maggio, dove verranno assegnati gli scudetti. Sarà anche l’ultima gara prima degli imminenti Europei (21-25a Basilea, Svizzera). La Brixia Brescia era assente a Siena a causa di alcune positività al ...

