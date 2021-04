Federmoda Fvg: “Si aprano i negozi su appuntamento” (Di martedì 6 aprile 2021) Il gruppo Confcommercio Federmoda del Friuli Venezia Giulia plaude all’iniziativa di Federmoda nazionale che ha scritto al ministro dello Sviluppo economico Giorgetti denunciando, con il presidente Renato Borghi, «trattamenti discriminatori» nei confronti dei negozi di moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori, «uniche attività commerciali con i negozi di gioielli e mobili ad essere assoggettate a misure restrittive con la chiusura obbligatoria nelle fasce rosse». Questo stato di cose «non permette programmazione e accresce le preoccupazioni per le imponenti rimanenze di magazzino di prodotti che, se non venduti nella stagione, sono soggetti a notevole deprezzamento. Gli indennizzi anche del Decreto Sostegni – aggiunge Borghi – sono stati troppo selettivi e le risorse necessarie per far fronte ... Leggi su udine20 (Di martedì 6 aprile 2021) Il gruppo Confcommerciodel Friuli Venezia Giulia plaude all’iniziativa dinazionale che ha scritto al ministro dello Sviluppo economico Giorgetti denunciando, con il presidente Renato Borghi, «trattamenti discriminatori» nei confronti deidi moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori, «uniche attività commerciali con idi gioielli e mobili ad essere assoggettate a misure restrittive con la chiusura obbligatoria nelle fasce rosse». Questo stato di cose «non permette programmazione e accresce le preoccupazioni per le imponenti rimanenze di magazzino di prodotti che, se non venduti nella stagione, sono soggetti a notevole deprezzamento. Gli indennizzi anche del Decreto Sostegni – aggiunge Borghi – sono stati troppo selettivi e le risorse necessarie per far fronte ...

