Erica Hauser | dama di Uomini e Donne morta | cosa è successo

(Di martedì 6 aprile 2021)nel sonno a 44 anni nella notte tra Pasqua e Paqueetta, proprio nella sua casa a Roma. Dopo il malore, i soccorsi sono stati inutili., si è spenta nel sonno l’exdello show(Instagram)La donna era la giovane exdi, tutti i fan sono rimasti a bocca aperta dopo aver appreso la notizia. La donna aveva 44 anni ed ènel sonno. Queste sono le dichiarazioni della famiglia sui social e sui principali organi di stampa. La scomparsa improvvisa ha fatto clamore soprattutto per le modalità e l’imprevedibilità della perdita. L’exdel programma di Maria De Filippi aveva conquistato ...

Ultime Notizie dalla rete : Erica Hauser

Vittoriaè morta all'età di 44 anni: l'ex modella e protagonista di Uomini e donne è stata trova morta oggi, 6 aprile 2021, nella sua abitazione dai parenti, che hanno diffuso la notizia ...Vittoriaè morta all'età di 44 anni. L'ex tronista 'over' del programma televisivo Uomini e Donne viveva a Roma e avrebbe perso la vita nel sonno durante la notte tra Pasqua e Pasquetta. ...Erica Hauser è morta nel sonno a 44 anni nella notte tra Pasqua e Paqueetta, proprio nella sua casa a Roma. Dopo il malore, i soccorsi ...Fra le persone che hanno espresso grande dolore per quanto accaduto anche Claudia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne. Originaria del Principato del Liechtenstein, Erica Vittoria Hauser da dive ...