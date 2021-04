Elettra Lamborghini svela chi è la naufraga dell’Isola che porterebbe a cena fuori (e non è Elisa Isoardi) (Di martedì 6 aprile 2021) Elettra Lamborghini ospite di Casa Chi ha raccontato alcuni retroscena sull’Isola dei Famosi 2021 dove ricopre il suo ruolo da opinionista al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Isola, ecco chi è la naufraga che Elettra Lamborghini porterebbe a cena La cantante di “Musica (e il resto scompare)” quando finisce la puntata scappa sempre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 aprile 2021)ospite di Casa Chi ha raccontato alcuni retrossull’Isola dei Famosi 2021 dove ricopre il suo ruolo da opinionista al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Isola, ecco chi è lacheLa cantante di “Musica (e il resto scompare)” quando finisce la puntata scappa sempre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Elettra Lamborghini svela chi è la naufraga dell’Isola che porterebbe a cena fuori (e non è Elisa Isoardi)… - PaolaCH02841973 : RT @tvblogit: Come in Pronto Raffaella?, Tommaso Zorzi in #ilpuntozeta proporrà il gioco del barattolo, questa volta da indovinare sarà il… - avni00499711 : RT @tvblogit: Come in Pronto Raffaella?, Tommaso Zorzi in #ilpuntozeta proporrà il gioco del barattolo, questa volta da indovinare sarà il… - Giorgiaagioia : @Ferrucc66935382 Eh si, sono la cugina di Elettra Lamborghini. Lei vada a contagiare in giro, lontano da me - innervtae : ha messo elettra lamborghini -