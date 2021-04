Draghi in Libia: riaffermato il ruolo storico dell’Italia ma resta il nodo di Russia Turchia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questa visita è il primo tassello di un disegno geopolitico da scrivere. Necessario ritrovare un assetto unitario e costante con Francia e Germania Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questa visita è il primo tassello di un disegno geopolitico da scrivere. Necessario ritrovare un assetto unitario e costante con Francia e Germania

Advertising

SeaWatchItaly : Le parole di #Draghi, che confonde respingimenti illegali con soccorsi e che elogia l'attività della cosiddetta gua… - fattoquotidiano : Libia, Giannini elogia Draghi e attacca: “Italietta si risveglia da sbornia sovranista”. Conte al direttore de La s… - FerdiGiugliano : ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in… - AvigalLuna : RT @SeaWatchItaly: Le parole di #Draghi, che confonde respingimenti illegali con soccorsi e che elogia l'attività della cosiddetta guardia… - RaffyB_68 : RT @DiMaioTradotto: @luigidimaio Appena rientrato a Roma, oggi nuova missione in #Libia con il mio datore di lavoro #Draghi, cui sarò sempr… -