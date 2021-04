Draghi a Tripoli “In Libia c'è voglia di futuro” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato di un “legame storico tra i due paesi” nel corso della conferenza stampa per la sua prima visita ufficiale all'estero a Tripoli, in Libia. “E' un momento unico per la Libia – ha detto dopo aver incontrato il neo primo ministro libico Abdul Dabaiba -. Il governo è stato riconosciuto e legittimato dal Parlamento e sta procedendo alla riconciliazione nazionale: in questo senso il momento è unico nel ricostruire quella che è stata un'antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto pause. L'ambasciata italiana è stata l'unica aperta durante tutti questi lunghissimi anni di conflitto. Il prerequisito per poter procedere con coraggio e con decisione è che il cessate il fuoco continui e venga strettamente osservata la sicurezza dei siti, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Marioha parlato di un “legame storico tra i due paesi” nel corso della conferenza stampa per la sua prima visita ufficiale all'estero a, in. “E' un momento unico per la– ha detto dopo aver incontrato il neo primo ministro libico Abdul Dabaiba -. Il governo è stato riconosciuto e legittimato dal Parlamento e sta procedendo alla riconciliazione nazionale: in questo senso il momento è unico nel ricostruire quella che è stata un'antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto pause. L'ambasciata italiana è stata l'unica aperta durante tutti questi lunghissimi anni di conflitto. Il prerequisito per poter procedere con coraggio e con decisione è che il cessate il fuoco continui e venga strettamente osservata la sicurezza dei siti, è ...

