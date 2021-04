Diakhaby e l'accusa di razzismo. La risposta di Juan Cala

(Di martedì 6 aprile 2021) La partita Cadice - Valencia più che per il risultato sul campo (2 - 1 per i padroni di casa) ha fatto parlare per il brutto episodio accaduto a fine primo tempo quando la squadra ospite ha deciso ...

Advertising

sportli26181512 : #Diakhaby e l'accusa di razzismo. La risposta di #JuanCala: Dopo il fattaccio accaduto in Cadice-Valencia ha parlat… -

Ultime Notizie dalla rete : Diakhaby accusa

... Cala avrebbe insultato( leggi: Clamoroso, il Valencia lascia il campo! Insulto razzista a). Oggi Cala, il difensore del Cadice accusato di razzismo e i cui social sono presi d'...Tutto inizia da un corner in favore del Valencia dove il giocatoremi cade addosso, ricevo ... E il giocatore midi chiamarlo 'negro di merda'. Si arrabbia quando riceve il giallo e poi ...Non esiste più la presunzione d’innocenza?” Cadice-Valencia non è finita proprio per niente. Diakhaby accusa ancora dritto per dritto Juan Cala di averlo chiamato “fottuto negro”. Il quale però parla ...Mouctar Diakhaby, dopo l’episodio di Cadice-Valencia ... Dico al giocatore ‘lasciami in pace’ e lo ignoro. E il giocatore mi accusa di chiamarlo ‘n*gro di m*rda’. Si arrabbia quando riceve il giallo e ...