Diablo 2: Resurrected, l'alpha tecnica single player ha una data ed è molto vicina – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 aprile 2021) Diablo 2: Resurrected sta per ricevere la sua prima alpha tecnica incentrata sul single player, che ha una data di lancio ed è anche molto vicina.. Diablo 2: Resurrected potrà essere provato tra poco, visto che la prima alpha tecnica, dedicata esclusivamente al single player, ha una data di lancio previsto per questo fine settimana, dal 9 al 12 aprile 2021. Annunciato in via ufficiale nel corso della BlizzCon 2020, Diablo 2: Resurrected è un remaster arricchito dell'originale Diablo 2 con grafica portata alla risoluzione 4K, rendering 3D con fisica applicata e vari altri miglioramenti che di fatto lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Diablo Resurrected Diablo 2 Resurrected: tutto quello che sappiamo A distanza di qualche settimana dall'annuncio di Diablo 2 Resurrected è arrivato il momento di tirare le somme su tutte le notizie riguardanti il gioco, in maniera da poter fornire un quadro il più preciso possibile sulle caratteristiche e lo stato ...

Tony Hawk's Pro Skater 1+2: dettagli per i porting Switch, PS5 e Xbox Series X/S ... dato che secondo alcuni report recenti il team era stato sciolto e fatto confluire all'interno di Blizzard, per occuparsi dei lavori relativi all'imminente Diablo 2: Resurrected. Tony Hawk's Pro ...

