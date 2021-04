Da piccolo aveva tutti i capelli | oggi è un volto di Mediaset | Ecco chi è

(Di martedì 6 aprile 2021) Una foto pubblicata sul suo profilo instagram mostra un nototelevisivo che daera ancora con. Rudy Zerbi sorrideUna ironica foto di Rudy Zerbi postata sul suo profilo social di Instagram ha scatenato ilarità. Conduttore radiofonico, disc jockey, produttore e critico, il personaggio televisivo è unmolto noto della televisione italiana.ovviamente lo conoscono senza ie con la caratteristica “pelata” sfata in ogni presenza sulschermo. Ma come era dunque ilRudy nella foto postata sul suo profilo di Instagram? Come era quandoancora tutta la sua capigliatura? La foto di Instagram del...

Advertising

manninimarcello : RT @ANPIRomaPosti: Catturato a #Cavandone (#NO)dai fascisti della '#Ravenna', #BeniaminoCobianchi fu sottoposto a brutali interrogatori.Sen… - mariasamsara01 : @girmello @Rainbow_Uapa @MadameA02 Io lo avevo a dimensione naturale. A 8 anni aiutavo in casa la mia mamma, insiem… - CettaFerrara : @RosiPolimeni Fortunati. Giorgio il più piccolo tra parenti e amici . Nessuno aveva più nulla. .quindi tutto nuovo di zecca. - neap_psycho : @FViolst @antonellatonon1 Uh, la Singer! L'aveva mia mamma quando ero piccolo. Ma poi perché una macchina da cucire… - appuntidicarta : Oggi va che i nonni sono venuti 10 minuti - mascherina e finestre aperte - a prendere il caffè, per salutare i nipo… -

Ultime Notizie dalla rete : piccolo aveva

kronic

El Pipita sta vivendo il sogno di ognicalciatore. Vestire la maglia dei blancos è, per ... ma è anche quello che permette al Pipita di superare il record della leggenda svedese (Nordahl...Raffaele Varvara , infermiere e attivista politico, su Byoblu24già invitato tutti i ... Unsostegno per una grande causa, Mario TARABORRELLI Per la liberta della informazione...Le tappe della vicenda A settembre saranno 17 anni che la scomparsa di Denise Pipitone rimane irrisolta e in questi anni sono emerse varie piste fino ad ora rilevatesi tutte infondate. Ecco la cronolo ...Denise Pipitone, sulla vicenda del confronto televisivo con la ragazza russa Olesya Rostova parla l'ex pm Alberto Di Pisa: «Olesya Rostova? Sceneggiata mediatica. La ...