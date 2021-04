Covid Liguria, i ricoveri in lieve aumento. Calano gli attualmente positivi (Di martedì 6 aprile 2021) La I nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria sono 174 a fronte di 2.405 tamponi e 755 tamponi antigenici rapidi, dati che risentono del calo relativo al giorno ... Leggi su lanazione (Di martedì 6 aprile 2021) La I nuovi casi dità alregistrati nelle ultime 24 ore insono 174 a fronte di 2.405 tamponi e 755 tamponi antigenici rapidi, dati che risentono del calo relativo al giorno ...

Advertising

LaStampa : Coronavirus, grave un’insegnante al San Martino di Genova. I parenti: “Aveva fatto il vaccino AstraZeneca” - pentagram54 : RT @benq_antonio: #Pasqua2021, oltre 110mila controlli in un giorno. In campo 70mila agenti, sanzioni da 400 euro in Liguria e' persino vi… - qn_lanazione : Covid Liguria, i ricoveri in lieve aumento. Calano gli attualmente positivi - Blunaturale : RT @fo1984: iniziano a esserci problemi di posti letto covid pare a Genova. Ma siamo in arancione. Forse bisognerebbe passare in rosso pure… - infoitinterno : Coronavirus: vaccinazione anti Covid-19, arrivati oggi in Liguria 46 ‘pizza box’ con 53.820 dosi di Pfizer -