Covid, allarme dell’Antiracket a iNews24: “Lockdown e chiusure hanno determinato un’impennata dell’usura” (Di martedì 6 aprile 2021) L’effetto della crisi economica si fa sentire eccome sui commercianti italiani. Secondo l’Ambulatorio Antiusura Onlus di Roma, da marzo dell’anno scorso sono aumentate le richieste di aiuto del 30%, fino ad arrivare al 50% nel periodo estivo. “Questa è la prova che le misure di contenimento legate al Covid-19 hanno impattato in modo importante sui L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 aprile 2021) L’effetto della crisi economica si fa sentire eccome sui commercianti italiani. Secondo l’Ambulatorio Antiusura Onlus di Roma, da marzo dell’anno scorso sono aumentate le richieste di aiuto del 30%, fino ad arrivare al 50% nel periodo estivo. “Questa è la prova che le misure di contenimento legate al-19impattato in modo importante sui L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Italia : Allarme in Giappone per una nuova mutazione del virus Covid 19 - forumJuventus : Verso #TorinoJuve, sabato ore 18. GdS-CT: 'Alla Continassa le buone notizie arrivano da Dybala, ok anche Ramsey. Bu… - Agenzia_Ansa : Isolamento domiciliare, assenza di fisicità, stravolgimento della routine: il Covid-19 ha peggiorato la vita di chi… - AZambo69 : RT @revneD88: Il mondo va avanti da milioni di anni insieme a virus e batteri, funghi .. Di tutto e di più. Se l'uomo è sopravvissuto fino… - LuigiF97101292 : RT @Zippo88lrr: Son passati due mesi dall' allarme catastrofico della scienziata danese modello #Cartabellotta #Galli #Crisanti sul pericol… -