CorSport: un altro positivo nella Juve dopo Bonucci e Demiral, Juve-Napoli a rischio Covid (Di martedì 6 aprile 2021) Non solo Demiral e Bonucci. Il Corriere dello Sport scrive di un altro calciatore positivo in casa Juventus, di cui non fa il nome, ma che fa allungare su Juventus-Napoli, ancora una volta, l'ombra del Covid. "Di ieri la notizia relativa a un terzo giocatore debolmente positivo in casa Juve, in attesa degli esiti dei test molecolari per confermarlo o far tirare un sospiro di sollievo attorno a un profilo che potrebbe essere non solo reduce del derby col Torino (ieri un'altra positività) ma anche di rientro dal pericoloso cluster della Nazionale". L'articolo ilNapolista.

