Copasir | Casellati e Fico | “Serve un accordo politico”

"I Presidenti del Senato e della Camera, Casellati e Fico, hanno inviato una lettera al Presidente del Copasir, Volpi, con la quale hanno comunicato gli esiti delle loro comuni valutazioni rispetto alla composizione del Comitato e alla sua Presidenza, il cui assetto, a seguito della formazione dell'ampia maggioranza parlamentare di sostegno al Governo Draghi, non corrisponde più alle previsioni recate dalla legge n. 124 del 2007". E' quanto si legge in una nota congiunta del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e del presidente della Camera, Roberti Fico, sulla vicenda Copasir. "Nella lettera -prosegue la nota- i Presidenti spiegano le ragioni giuridiche in base alle quali non possono mettere in atto alcun intervento di carattere autoritativo sul Comitato. Non possono infatti ...

