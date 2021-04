Concorrenza e cooperazione fra Cina e Usa e l’ottava priorità

(Di martedì 6 aprile 2021) A metà dello scorso marzo, il presidente degli Stati Uniti Biden ha tenuto la sua prima conferenza stampa da quando è entrato in carica. Parlando delle relazioni sino-americane, Biden ha detto che «non permetterà alladi superare gli Stati Uniti d’America» durante il suo mandato. Allo stesso tempo, ha anche sottolineato che non cerca di affrontare la, ma tenere alta unamolto agguerrita tra i due Paesi. Concentrarsi sullatra le maggiori potenze è uno dei cambiamenti importanti nella politica estera degli Usa negli ultimi anni. Con l’avvirsi dei punti di forza die Stati Uniti, gli Stati Uniti sentono sempre più che la propria “egemonia” è minacciata. Durante il mandato di Trump, gli Usa hanno provocato una guerra commerciale, una guerra ...

