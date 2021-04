Chi è Hermes Ferrari, «lo sciamano di Montecitorio» che protesta per le riaperture (Di martedì 6 aprile 2021) Durante la manifestazione dei ristoratori a Montecitorio in quanti hanno notato e dato risalto all’imitatore italiano dello sciamano QAnon noto come Jake Angeli? In un momento dove i manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di poter lavorare, in sicurezza nonostante la Covid19, c’è chi da una parte si è presentato con intenzioni violente e chi invece ha letteralmente attirato verso di sé i riflettori con un travestimento che rimanda ai tristi giorni dell’assalto a Capitol Hill: il ristoratore modenese Hermes Ferrari. Il tuo browser non supporta il tag iframe Hermes non è nuovo ad azioni eclatanti, basti ricordare la contestata cena del 31 gennaio 2021 dove mostrava in video la clientela priva di mascherine all’interno del locale modenese Regina Margherita. Lo stesso ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Durante la manifestazione dei ristoratori ain quanti hanno notato e dato risalto all’imitatore italiano delloQAnon noto come Jake Angeli? In un momento dove i manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di poter lavorare, in sicurezza nonostante la Covid19, c’è chi da una parte si è presentato con intenzioni violente e chi invece ha letteralmente attirato verso di sé i riflettori con un travestimento che rimanda ai tristi giorni dell’assalto a Capitol Hill: il ristoratore modenese. Il tuo browser non supporta il tag iframenon è nuovo ad azioni eclatanti, basti ricordare la contestata cena del 31 gennaio 2021 dove mostrava in video la clientela priva di mascherine all’interno del locale modenese Regina Margherita. Lo stesso ...

