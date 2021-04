Carbonara Day, un corto con Claudio Santamaria racconta la nascita della ricetta: oltre 5 milioni di visualizzazioni – Video (Di martedì 6 aprile 2021) Oggi, 6 aprile, si celebra il Carbonara day, la giornata dedicata a uno dei piatti più celebri della tradizione culinaria italiana. Tutti pensano di conoscere la ricetta “ufficiale”, ma pochi forse ne conoscono le origini. Così un cortometraggio, prodotto da Barilla, che vede protagonisti Claudio Santamaria (che interpreta un cuoco italiano) e Yonv Joseph (che veste i panni di un soldato americano), prova a ricostruire la storia della famosa ricetta. Di sicuro, infatti, si sa che nacque dopo l’arrivo degli americani, in Italia per la Seconda Guerra Mondiale. Il corto ha totalizzato in pochi giorni 5 milioni di visualizzazioni. Ma non solo. La clip annuncia anche una missione dell’azienda produttrice di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Oggi, 6 aprile, si celebra ilday, la giornata dedicata a uno dei piatti più celebritradizione culinaria italiana. Tutti pensano di conoscere la“ufficiale”, ma pochi forse ne conoscono le origini. Così unmetraggio, prodotto da Barilla, che vede protagonisti(che interpreta un cuoco italiano) e Yonv Joseph (che veste i panni di un soldato americano), prova a ricostruire la storiafamosa. Di sicuro, infatti, si sa che nacque dopo l’arrivo degli americani, in Italia per la Seconda Guerra Mondiale. Ilha totalizzato in pochi giorni 5di. Ma non solo. La clip annuncia anche una missione dell’azienda produttrice di ...

Advertising

fanpage : Carbonara patrimonio dell'umanità. Come partecipare all'evento. #CarbonaraDay - ItaliaaTavola : Oggi si celebra il Carbonara Day per il quinto anno grazie ad un'iniziativa dei pastai dell'Unione italiana food. U… - SkyTG24 : Oggi è il #CarbonaraDay, la giornata dedicata a uno dei piatti tradizionali romani per eccellenza - nnapolitanor : Carbonara Day, le 8 ricette più strane e quelle d’autore | Sky TG24 - youarethesun__ : E niente siccome oggi è il carbonara day mi sparo una carbonara a pranzo alla faccia della dieta -