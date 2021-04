Calciomercato Bologna | Mihajlovic punta Simeone

(Di martedì 6 aprile 2021): l’allenatore rossoblù vuole un attaccante per la prossima stagione e avrebbe scelto Giovannidel Cagliari Sinisanon è per niente soddisfatto dell’attacco del. Il tecnico ha più volte evidenziato il problema dei suoi uomini di non riuscire a trovare la via del gol e, per questo motivo, avrebbe bisogno di un attaccante di razza, in grado di dare completezza e aggressività al reparto offensivo. Quale giocatore ha in mente Miha? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’identikit fornito dall’allenatore serbo corrisponderebbe a quello di Giovanni. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU CAGLIARI NEWS 24 FUTURO – Quale sarà il suo futuro? Come abbiamo potuto notare, per Mister Semplici il Cholito non è sicuramente primo nelle ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, tre giocatori del Bologna nel mirino: Il Milan guarda in casa Bologna e sono tre... - RudyGaletti : #Calciomercato #Bologna: #Arnautovic e #Lamela, sogni impossibili - Pall_Gonfiato : #Calciomercato #Bologna: #Arnautovic e #Lamela, sogni impossibili - sportli26181512 : Napoli, dal Bologna il dopo Bakayoko: Il Napoli mette nel mirino Jerdy Schouten.... - bologna_sport : #calciomercato Mossa importante del #Napoli per arrivare a Schouten -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna

Corriere dello Sport.it

: l'allenatore rossoblù vuole un attaccante per la prossima stagione e avrebbe scelto Giovanni Simeone del Cagliari Sinisa Mihajlovic non è per niente soddisfatto dell'attacco del ...Commenta per primo Il Milan guarda in casae sono tre i giocatori che piacciono ai rossoneri: il difensore Tomiyasu , il centrocampista Svanberg e l'esterno offensivo Orsolini .Sinisa Mihajlovic non è per niente soddisfatto dell’attacco del Bologna. Il tecnico ha più volte evidenziato il problema dei suoi uomini di non riuscire a trovare la via del gol e, per questo motivo, ...Commenta per primo Il Milan guarda in casa Bologna e sono tre i giocatori che piacciono ai rossoneri: il difensore Tomiyasu, il centrocampista Svanberg e l’esterno offensivo Orsolini. FONTE: calciome ...