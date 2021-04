Burioni: "No al varianterrorismo. Pfizer efficace anche contro la variante giapponese" (Di martedì 6 aprile 2021) “Ormai domina il varianterrosimo: ogni variante che compare, si fa terrorismo. È normalissimo che un virus nuovo generi varianti, dobbiamo preoccuparci quando queste hanno caratteristiche che le rendono pericolose. La variante inglese, ormai dominante in Italia, è molto pericolosa perché è molto più contagiosa e anche più letale, causa malattia più grave. Poi ci sono la brasiliana e la sudafricana, ma altre varianti preoccupanti non ci sono”. Perché, anche quella giapponese, “secondo uno studio condotto dalla stessa azienda, il vaccino Pfizer sembra funzionare benissimo contro questa variante”. A dirlo è Roberto Burioni, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nel suo intervento a Rai ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) “Ormai domina ilrrosimo: ogniche compare, si fa terrorismo. È normalissimo che un virus nuovo generi varianti, dobbiamo preoccuparci quando queste hanno caratteristiche che le rendono pericolose. Lainglese, ormai dominante in Italia, è molto pericolosa perché è molto più contagiosa epiù letale, causa malattia più grave. Poi ci sono la brasiliana e la sudafricana, ma altre varianti preoccupanti non ci sono”. Perché,quella, “secondo uno studio condotto dalla stessa azienda, il vaccinosembra funzionare benissimoquesta”. A dirlo è Roberto, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nel suo intervento a Rai ...

