“AstraZeneca funziona benissimo, ma per gli under 50 meglio un altro vaccino” (Di martedì 6 aprile 2021) “AstraZeneca, in generale, funziona benissimo per tutte le categorie di persone e protegge nella malattia grave al 100%, anche sopra i 60 anni, ma esiste un problema piccolo nelle dimensioni ma reale: questo vaccino nelle persone che hanno tra i 20 e i 50 anni, per il 90% donne, può indurre una forma rarissima di trombosi del seno venoso cerebrale”. Ne è convinto Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri, che, intervenendo ad “Agorà”, su Rai 3, ha preso una posizione molto chiara sulla vicenda AstraZeneca, mettendo insieme i dati e i numeri (che confermano l’assoluta bontà del vaccino) con una ragionevole prudenza, alla luce di pochi ma comunque significativi casi di sospetti trombosi cerebrale in uomini e soprattutto donne sotto i 50 anni che – ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) “, in generale,per tutte le categorie di persone e protegge nella malattia grave al 100%, anche sopra i 60 anni, ma esiste un problema piccolo nelle dimensioni ma reale: questonelle persone che hanno tra i 20 e i 50 anni, per il 90% donne, può indurre una forma rarissima di trombosi del seno venoso cerebrale”. Ne è convinto Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri, che, intervenendo ad “Agorà”, su Rai 3, ha preso una posizione molto chiara sulla vicenda, mettendo insieme i dati e i numeri (che confermano l’assoluta bontà del) con una ragionevole prudenza, alla luce di pochi ma comunque significativi casi di sospetti trombosi cerebrale in uomini e soprattutto donne sotto i 50 anni che – ...

