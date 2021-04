Amici, perché Tommaso Stanzani non può essere ripescato (Di martedì 6 aprile 2021) In tanti lo vogliono di nuovo nella scuola di Amici, vi spieghiamo perché Tommaso Stanzani non può essere ripescato. (screenshot video)Da più parti in questi giorni si grida allo scandalo: tantissimi sono i fan del talent show Amici di Maria De Filippi, ma anche gli addetti ai lavori, che non ci stanno. Sono state letteralmente alzate le barricate per sostenere che l’eliminazione di Tommaso Stanzani è stata un’ingiustizia. Il ragazzo è uscito dal talent nel terzo serale, ma in tantissimi ne riconoscono la bravura. Leggi anche -> Amici serale, la sfida tra Deddy e Rosa finisce il lacrime: ecco il motivo Il bolognese Tommaso Stanzani è stato uno dei ballerini della ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021) In tanti lo vogliono di nuovo nella scuola di, vi spieghiamonon può. (screenshot video)Da più parti in questi giorni si grida allo scandalo: tantissimi sono i fan del talent showdi Maria De Filippi, ma anche gli addetti ai lavori, che non ci stanno. Sono state letteralmente alzate le barricate per sostenere che l’eliminazione diè stata un’ingiustizia. Il ragazzo è uscito dal talent nel terzo serale, ma in tantissimi ne riconoscono la bravura. Leggi anche ->serale, la sfida tra Deddy e Rosa finisce il lacrime: ecco il motivo Il bologneseè stato uno dei ballerini della ...

gaiaeskin : RT @_eleskin: ETHAN TI AMO. PERCHÉ NON VAI AD AMICI? @gaiaeskin petizione pure per questo! - Emma88105056 : @padremarcosj La prima priorità che viene in mente è la salute, poi il lavoro per una vita dignitosa e l'amore di p… - Ella_neeuq : @ohangiedon Circa 10 anni fa ho piantato la mia migliore amica, perché avevo scoperto che mi parlava alle spalle co… - emme_roberto : @marcomitrugno @alexbarbera Chi la Merlino,che fa notare la contraddizione ad un politico ??????? se lo fa è perché l'… - _eleskin : ETHAN TI AMO. PERCHÉ NON VAI AD AMICI? @gaiaeskin petizione pure per questo! -

Ultime Notizie dalla rete : Amici perché Sossio Aruta e Ursula Bennardo, fra cassa integrazione e disoccupazione: 'In qualche modo riusciamo a stare a galla' ... "Non mi preoccupa il futuro perché posso contare sull'azienda di famiglia, inoltre ho in mano un ... Si tratterà di una festa fra amici, "con cui davvero condividiamo la nostra quotidianità e con cui ...

The Walking Dead: L'undicesima e ultima stagione arriverà prima! La notizia è accompagnata da un primo teaser trailer nel quale Eugene si vede chiedere "Perché sei ... "Sei mai stato vaccinato per il morbillo?", "Hai amici nella zona di cui dovremmo essere a ...

“No risparmi azzerati per legge”, son passati 5 anni | estense.com Ferrara Estense.com ... "Non mi preoccupa il futuroposso contare sull'azienda di famiglia, inoltre ho in mano un ... Si tratterà di una festa fra, "con cui davvero condividiamo la nostra quotidianità e con cui ...La notizia è accompagnata da un primo teaser trailer nel quale Eugene si vede chiedere "sei ... "Sei mai stato vaccinato per il morbillo?", "Hainella zona di cui dovremmo essere a ...