Alessia Marcuzzi su Instagram col figlio Tommaso | «Sembra Jim Morrison…»

Su Instagram Alessia Marcuzzi, conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella romana, che stasera torna con una nuova puntata de "Le Iene", ha postato uno scatto che la mostra radiosa assieme al figlio Tommaso, avuto dall'allenatore Simone Inzaghi. Alla soglia dei vent'anni il giovane è la "fotocopia" della madre, come hanno osservato alcuni followers, che hanno sommerso l'istantanea di complimenti. Davvero un bel ragazzo… leggi anche l'articolo —> Alessandra Amoroso rivela: «Mi violentavo psicologicamente, adesso so chi sono» «Quando mi hanno messo sul petto Tommaso ho subito detto 'Mamma mia, che bruttino!'», ha detto Alessia Marcuzzi la scorsa settimana ospite a Che tempo che fa e a guardare la foto appena pubblicata su ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi Felicia e Alessia Marcuzzi "alimentano l'ottimismo" nel nuovo spot pubblicitario Protagonista della narrazione è Alessia Marcuzzi, chiamata a farsi portavoce dei valori del brand, diretta da Gabriele Mainetti '. 'Conoscevo già Felicia perché mia sorella ne è una consumatrice ...

Simone Inzaghi: tutto quello che c'è da sapere sull'allenatore della Lazio Tutto sulla carriera e la vita privata di Simone Inzaghi, fratello di Pippo ed ex di Alessia Marcuzzi. Scopriamo chi è al di là dei riflettori! Simone Inzaghi, ex calciatore ed attualmente allenatore, è un grande sportivo ma anche un personaggio tanto caro alle cronache rosa. Queste, ...

Felicia e Alessia Marcuzzi “alimentano l'ottimismo” nel nuovo spot pubblicitario Engage Guida Tv 6 aprile: Leonardo, Un’ora sola vi vorrei, Real Madrid vs Liverpool Attualità. Nuovo appuntamento con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Roberta Rei racconta la storia di Giulia Schiff, la giovane pilota veneziana, allieva ...

Lo sfogo di Irene Ferri: ‘Conduttori maschi mostri, le donne strafighe’ Le conduttrici? Professioniste come Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Ma obbligatoriamente strafighe", ha affermato. La 49enne ha anche spiegato di aver pensato di cambiare lavoro. “Ho pensato di ...

