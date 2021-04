Addio a Hans Küng | il teologo del dialogo che rifiutava il dogma dell' infallibilità papale

Advertising

Avvenire_Nei : Addio ad Hans Küng, voce critica del papato e protagonista del Novecento - MariagladysVc : RT @vatican_it: Addio al teologo svizzero Hans Kung - crociangelini : RT @vatican_it: Addio al teologo svizzero Hans Kung - savoir_savage : Hans Kung morto a 93 anni, addio al teologo svizzero - GranataElena : RT @vatican_it: Addio al teologo svizzero Hans Kung -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Hans

il teologoK ng nel 2004 - Ansa . Forse il modo più giusto per parlare diKüng, il teologo svizzero scomparso oggi a 93 anni è quello di non considerarlo soltanto uno studioso "contro". Perch le sue posizioni teologiche e morali, spesso assai discutibili, quasi sempre ...E' morto all'età di 93 anniKung, uno dei teologi più rinomati al mondo e fondatore della Global Ethic Foundation. Kung si è spento nella sua casa di Tubinga. Gli svizzeri, che hanno insegnato a Tubinga dal 1960 al 1996, ...Forse il modo più giusto per parlare di Hans Küng, il teologo svizzero scomparso oggi a 93 anni è quello di non considerarlo soltanto uno studioso “contro”. Perché le sue posizioni teologiche e morali ...Figura difficile ma centrale nella Chiesa nata dal Vaticano II. Le sue posizioni sono discutibili e sono noti i suoi scontri con l'amico Ratzinger ma non si può negarne la sincera ricerca della verità ...